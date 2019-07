Hannover 96: Muskelfaserriss - Auch Jonathas reist nicht mit ins Trainingslager

Er ist und bleibt ein Pechvogel, wenn es um Verletzungen geht: Der Brasilianer Jonathas wird nicht mit Hannover 96 ins Trainingslager im österreichischen Stegersbach reisen. Der 30-Jährige hat sich einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel eingefangen. "Es ist nur ein leichter Faserriss, doch er hat keine Chance, in dieser Woche an den Ball zu kommen. Daher wird er nicht mitreisen", erklärt 96-Trainer Mirko Slomka.

Beckenbauer und Klar können Chance nicht wahrnehmen

Zudem wollte das Trainerteam um Slomka noch einen weiteren Innenverteidiger mit nach Österreich nehmen. Die Entscheidung sollte zwischen Luca Beckenbauer und dem Österreicher Julian Klar fallen, doch nach dem Vormittagstraining am Mittwoch wurde klar: Keines der beiden Nachwuchs-Talente wird mit den Profis ins Trainingslager reisen. "Beide mussten die Einheit aufgrund von Oberschenkelproblemen abbrechen, das Trainingslager hat sich damit wohl erledigt für sie", prognostiziert der 96-Chefcoach. Ärgerlich für die hoffnungsvollen Talente, schließlich hätte sich zumindest einer der beiden in Stegersbach nochmals in den Fokus des Profi-Trainerteams spielen können.