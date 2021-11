Muskelverletzung bei Franke? 96 droht die Abwehrzentrale wegzubrechen

Wenn's nicht läuft, dann läuft's nicht: Innerhalb von 60 Sekunden hat 96 am Freitag seine Abwehrzentrale verloren. Die bange Frage ist jetzt: für wie lange? Beim torlosen Unentschieden gegen Paderborn musste erst Kapitän Marcel Franke ausgewechselt worden, wenige Augenblicke später flog Julian Börner wegen einer Notbremse mit Rot vom Platz. Blieb in der Innenverteidigung nur noch der für Franke eingewechselte Luka Krajnc...

Vermaledeite 67. Minute: In der all der Aufregung um den Platzverweis für Börner, nach einem langen Ball den an ihm vorbeigeeilten, sonst aber ziemlich abgemeldeten Sven Michel kurz vorm Strafraum zu Fall brachte, ging unter, dass sein Kollege in der Abwehrzentrale kurz zuvor verletzt ausgewechselt werden musste.