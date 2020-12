Leistenprobleme! Michael Esser fehlt Hannover 96 beim 1. FC Heidenheim

Am vergangenen Wochenende hat Michael Esser Hannover 96 die Punkte beim Hamburger SV gesichert. Mit seinen Paraden hat er den knappen 1:0-Vorsprung der Roten gerettet - und damit auch für den ersten Auswärtssieg der laufenden Spielzeit gesorgt. Auf Esser können sich Falette, Franke und Co. am Samstag beim 1. FC Heidenheim (ab 13 Uhr im SPORTBUZZER-Liveticker) nun allerdings nicht verlassen. Der Keeper fällt mit Leistenproblemen aus.

Ihn vertreten wird Michael Ratajczak. Für den 38-Jährigen wird es erst der zweite Pflichtspiel-Einsatz im Trikot der Niedersachsen sein. Sein Debüt gab der Keeper am 21. Juni diesen Jahres beim FC Erzgebirge Aue. Auf ein ähnliches Endergebnis wird man bei Hannover 96 am Samstag allerdings nicht hoffen, denn 96 verlor damals mit 1:2.