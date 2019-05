Nach Heimsieg gegen Freiburg: Drei 96-Profis in der Bundesliga-Elf des Spieltags

Mit dem besten Auftritt der Saison verabschiedete sich Hannover 96 aus der Bundesliga. Der 3:0-Heimsieg gegen den SC Freiburg am zurückliegenden Samstag bedeutete wegen des gleichzeitigen Erfolgs des VfB Stuttgart den endgültigen Abstieg in die 2. Liga. Immerhin zeigten die Roten noch mal, dass sie Spiele souverän gewinnen können - was in dieser Saison höchst selten der Fall war.

Dass 96 erstmals seit Langem mal wieder ansehnlichen Fußball spielte, lag neben den indisponierten Freiburgern maßgeblich an zwei Rückkehrern: Ihlas Bebou und Edgar Prib. Beide feierten nach langer Verletzungspause ihr Startelf-Comeback und glänzten als Triebfedern bei den Roten.