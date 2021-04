Topfavorit auf Kocak-Nachfolge: 96-Boss Kind will "zeitnah" mit Baumgart sprechen

96 ist aber auch schon selbst aktiv geworden. Steffen Baumgart hört zum Saisonende nach vier Jahren in Paderborn auf und wäre nach erster Einschätzung ein ziemlich gut geeigneter Kandidat. Baumgart hat auch bereits von 96 „ein Signal bekommen“ und wohl nicht gleich abgewunken. „Wir werden zeitnah mit ihm sprechen“, kündigt Kind an. Wahrscheinlich aber erst in der nächsten Woche. Der 49-Jährige hat 2019 den Aufstieg mit Paderborn in die Bundesliga geschafft. Er weiß also, wie es geht.

Kind: "Die nächste Entscheidung muss sitzen"

Wer der neue Trainer wird, das dürfte auch die Richtung vorgeben, in der 96 plant. Ob man in der nächsten Saison tatsächlich mal ernsthaft um den Aufstieg mitspielen will und kann – oder nicht. Zweimal ist der Verein nun an der Rückkehr in die Bundesliga gescheitert.

„Die nächste Entscheidung muss sitzen“, da macht sich Kind nichts vor. Mit einem Baumgart, der für offensiv-attraktiven Fußball steht, wäre das Ziel gleich mit der Verpflichtung mitgeliefert: 96 will oben mitspielen.

„Wir werden aber auch mit anderen Trainern sprechen“, stellt Kind klar. Durch gute Arbeit vor der 96-Haustür in Egestorf/Langreder und Havelse hat sich Jan Zimmermann empfohlen. Der 41-Jährige hatte schon in der Vergangenheit die Chance, zu höherklassigen Vereinen zu wechseln.