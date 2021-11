Trotz "Zeitdruck": Gegen den HSV sitzt Schmidt oder Dabrowski auf der 96-Bank

Nach der Trennung von Jan Zimmermann wird Hannover 96 das Nordderby am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den Hamburger SV mit einem Übergangstrainer bestreiten. "Es wird dann ein Cheftrainer aus unserer Akademie sein", sagt Manager Marcus Mann.

In Frage kommen U-23-Coach Christoph Dabrowski und A-Junioren-Trainer Stephan Schmidt. Einer von beiden wird am Mittwoch beim Training mit den Profis auf dem Platz stehen. "Wir wollen dann wissen, wie wir am Sonntag in das Spiel gehen", sagt Mann.