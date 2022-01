Nächster Corona-Fall: 96-Torwart Hansen positiv getestet

Martin Hansen wollte es eigentlich noch einmal spannend machen. Seit der Verletzung von Ron-Robert Zieler war er die Nummer eins bei Hannover 96. Nun kehrt Zieler zurück im Testspiel gegen Werder Bremen am Samstag. Trainer Christoph Dabrowski hatte sich für den Rest der Rückrunde noch auf keine feste Nummer eins festgelegt. Hansen wollte Dabrowski die Entscheidung schwer machen. Aber am Freitag wurde Hansen positiv auf das Corona-Virus getestet und war beim Training am Mittag schon nicht mehr dabei. Er befindet sich in Quarantäne.

Am Donnerstag hatte Hansen noch trainiert. Auswirkungen auf den Rest des Teams hat der positive Fall bisher nicht. Linton Maina fehlte weiter wegen einer Grippe, bei ihm war bis Freitagmittag noch kein Corona-Test positiv ausgefallen. Maina war nach positiven Tests bereits zweimal in Quarantäne.