96-Boss Kind sieht Sparzwang auch beim Nachwuchs: "Von 7 Millionen herunterkommen"

Nicht nur sportlich ist das ein verlorenes Jahr, auch finanziell geht Hannover 96 mit einem dicken Minus aus der Saison. „Wir werden mit gut 10 Millionen Euro Verlust abschließen“, hat 96-Chef Martin Kind errechnen lassen. Das Problem vergrößert sich in der nächsten Spielzeit, weil das Fernsehgeld im Ganzen weniger und auch anders verteilt wird. „96 fehlen in der nächsten Saison 8 bis 9 Millionen Euro“, weiß Kind.

Das kann nicht ohne Folgen bleiben. „Wir müssen die Kosten bei der Mannschaft – also bei Gehältern und Transfers – reduzieren“, kündigt Kind an. Das gilt allerdings nicht nur bei den Profis. Auch das Nach­wuchs­leistungszen­trum, die Akademie in der Eilenriede, muss sparen. Kind will „herunterkommen von den 7 Millionen Euro“, die das NLZ jedes Jahr verschlingt.