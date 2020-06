Kontinuität im NLZ: 96 verlängert mit Stephan Schmidt und Christoph Dabrowski

Hannover 96 hat sich dann doch ein wenig Zeit gelassen mit der Verkündung. Wie der SPORTBUZZER bereits im Mai berichtet hat, wollte die Nachwuchs-Akademie mit U23-Trainer Christoph Dabrowski und dem U19-Coach Stephan Schmidt weitermachen. Am Donnerstagabend haben die Roten nun die Vertragsverlängerung bekanntgegeben: beide verlängern um je zwei Jahre.

„Die Wertschätzung und das Vertrauen des Klubs ist da“, erklärte Ex-96-Profi Dabrowski. „Ich bin ein ambitionierter Trainer mit Spaß und Leidenschaft an dieser Arbeit, möchte natürlich in der Zukunft die nächsten Schritte gehen.“ Klingt eigentlich so, als strebe Dabrowski einen Job bei den Profis an. Erstmal soll der 41-Jährige bis 2022 beim Nachwuchs bleiben.