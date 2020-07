96-Nachwuchs legt wieder los: Thilo Töpken neu an Bord, Problem bei Doumbouya

Original Hendrik Weydandt ist beliebt und begehrt. Die Regionalliga-Mannschaft von Hannover 96 verstärkt sich nun mit einer Art Double: Thilo Töpken, Mittelstürmer vom Regionalligisten Jeddeloh, ist nur drei Zentimeter kleiner als Weydandt (1,92 Meter). Töpken mit Weydandt zu vergleichen, sei aber nicht fair, sagt 96-Trainer Christoph Dabrowski. „Es macht keinen Sinn, die beiden zu vergleichen. Einen Märchenstürmer wird es nicht jedes Jahr geben.“

Dabrowski warnt, das „geht mir manchmal zu schnell. Aber ich will nicht bremsen, der Junge hat was, einen starken linken Fuß und einen guten Abschluss.“ Töpken ist die neue Spitze im Regionalliga-Kader. Am Montag schon geht’s mit der Vorbereitung los für die U23 und den 21-jährigen Stürmer. „Er war mal auf dem Sprung in die 2. Liga“, verrät Dabrowski. „Das hat aus verschiedenen Gründen nicht geklappt.“