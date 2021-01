Chance für 96-Nachwuchs? Am ehesten gibt's die für Orrin McKinze Gaines II

Marcel Franke und Jaka Bijol gesperrt, Simon Falette verletzt, die Außen ohnehin dünn besetzt - die Defensive von Hannover 96 kommt vor der Partie in Nürnberg (Sonntag, 13.30 Uhr) ziemlich gerupft daher. Da stellt sich die Frage: Kriegen jetzt Talente aus der U23 oder U19 die Chance bei den Profis? "Wir werden mit Sicherheit versuchen, den Kader auf 20 Mann aufzufüllen", kündigte Trainer Kenan Kocak auf der PK am Freitag an.

Es ist Platz für 18 Feldspieler - und am wahrscheinlichsten, dass Simon Stehle und Mick Gudra zwei der drei frei werdenden Plätze einnehmen und in den Kader zurückkehren. Das sind allerdings zwei Offensive. Talentierte Defensivkräfte haben zuletzt bei Kocak nicht vorgespielt, weder Ramen Cepele, noch Marc Lamti oder Noah de Waal. Unwahrscheinlich also, dass einer aus diesem Trio hochgezogen wird oder der 96-Coach eine Überraschung aus dem Hut zaubert.