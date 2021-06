Viele Nebenschauplätze: Wer treibt bei 96 eigentlich den Umbau der Mannschaft voran?

Auf den Nebenschauplätzen stehen sich zwei verhärtete Fronten gegenüber. Der Machtkampf um die 96-Zukunft nach der Installation des Geschäftsführers Robert Schäfer beherrschte in der vergangenen Woche die Themenlage.

Die Wahrheit soll im Fußball angeblich auf dem Sportplatz liegen. Der neue Trainer von Hannover 96 wäre gewiss froh, wenn er endlich auf den Platz könnte. Jan Zimmermann bereitet aktuell den TSV Havelse auf die Aufstiegsspiele gegen Schweinfurt in die 3. Liga vor und startet erst am 21. Juni mit den Profis von 96.

96 sucht einen zentralen Mittelfeldspieler, einen Typen, wie Waldemar Anton es war. Das hat Priorität auf der Liste des Trainers. Kind traut Zimmermann das Management zu. "Das hat Zimmermann im Kleinen in Havelse schon so gemacht."

Derweil wird fast täglich über Zubers Kopf hinweg über einen neue Managerkandidaten spekuliert, der nicht kommt. Also managt Trainer Zimmermann es vorerst allein. Die Neuen Sebastian Stolze und Sebastian Ernst holte noch Zuber, bei Verteidiger Julian Börner soll Zimmermann die treibende Kraft sein.

Bei der Trainersuche war Zuber außen vor, obwohl dies seine Baustelle gewesen wäre. Nach einem Treffen ließ der 96-Boss Martin Kind zunächst offen, ob Zuber weiter arbeiten darf oder soll. Offen ist außerdem, wie lange der Österreicher die Arbeitsbedingungen akzeptiert. Die Trennung liegt seit Monaten in der Luft.

Dabei geht beinahe unter, dass 96 eine Fußballmannschaft bauen muss. Aber wer managt das eigentlich gerade? Gerhard Zuber arbeitet nur als Manager auf Abruf. Er mischt ein bisschen mit, sitzt bei Willkommensfotos mit Spielern oder neuen Torwarttrainern und bei Vertragsunterzeichnungen am Tisch.

Sogar im großen Stil. In Havelse kümmerte er sich um die Leistungsmannschaft, um die Jugend, um Transfers und Sponsoren. Spielerberater oder Scouts rufen aktuell Zimmermann an, wenn es um potenzielle Spieler für 96 geht – nach dem Muster englischer Team Manager. So soll es nicht bleiben, wenn es nach dem neu vorgestellten starken Mann bei Hannover 96 geht.

Dissonanzen bei der Personalie Schäfer

Kind kündigte an, Schäfer werde die Gestaltung der Zukunft übernehmen. Der Geschäftsführer der Arena- und Sales-&-Service-Gesellschaft soll mit seinem Vorschlag für eine Scouting-Abteilung und die Stelle des Kaderplaners bei Kind auf offene Ohren gestoßen sein.

Schäfers und Kinds Plänen stellte sich nun der Mutterverein in den Weg. Der Vorwurf: Schäfer stehe für die Abschaffung der 50+1-Regel bei den Profis. Für den Erhalt de Regel stehe wiederum das gewählte Vorstands-Gremium des Vereins. Schäfer müsste von Vereinsvertretern mitgewählt werden. Vereinschef Sebastian Kramer sagte aber: „Herr Schäfer wird niemals Profi-Chef.“ Zwischen Schäfer und Verein gab es noch kein Gespräch.

Ehemalige Wegbegleiter Schäfers berichten: Der 45-Jährige sei gut darin, Menschen von sich zu überzeugen und man sei zweitens zuversichtlich, Schäfer werde 96 mit Pragmatismus in die Bundesliga führen – wie 2018 als Düsseldorf-Chef.