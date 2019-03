Hannover 96: Ralf Nestler Aufsichtsrat-Chef, nicht Linke

Der neue Aufsichtsrat von Hannover 96 e.V. hat mit der Arbeit bereits am Samstagabend mit ersten Gesprächen in der Gaststätte "96 Stamme" im Vereinsportzentrum an der Stammestraße begonnen. Die erste Frage: Wer wird der neue Chef im Aufrichtsrat? Fußballgott Carsten Linke, der die meisten Stimmen auf sich zog (1444), wird es nicht. Ralf Nestler (1253 Stimmen) wird der neue Sprecher des Aufsichtsrats.