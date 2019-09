Ex-96-Co-Trainer Nestor El Maestro rastet aus: "Unfassbar, dass ich hier gelandet bin" 

Nestor El Maestro ist aktueller Cheftrainer beim österreichischen Erstligisten SK Sturm Graz. Der 36-Jährige ist allerdings auch vielen Fans von Hannover 96 noch ein Begriff - schließlich war er einst Co-Trainer von Mirko Slomka. Beide coachten die Roten zusammen von 2010 bis 2013 und prägten eine überaus erfolgreiche Ära. Gemeinsam führten Slomka und El Maestro 96 sogar zweimal in die Europa League. In der Saison 2011/12 endete die Reise erst im Viertelfinale gegen Atlético Madrid, ein Jahr später scheiterten die Roten im Sechzehntelfinale an Anschi Machatschkala.

Mirko Slomkas Trainer-Karriere in Bildern: Die Trainerkarriere von Mirko Slomka startete 1989 bei Hannover 96, wo er bis 1999 Nachwuchsmannschaften coachte. Auf dem Foto steht er im Jahr 1995 mit dem Trainer der Profis, Peter Neururer, zusammen. ©

Anzeige

Elfmetertor bringt El Maestro auf die Palme Im Jahr 2014 arbeiteten die beiden Trainer zuletzt beim Hamburger SV zusammen. Inzwischen ist Slomka zurück bei Hannover 96, El Maestro ist nach Stationen bei Austria Wien (Co-Trainer von Thorsten Fink), Spartak Trnava (Cheftrainer) und ZSKA Sofia (Cheftrainer) nun bei Sturm Graz gelandet. Die Grazer stehen nach acht Spielen auf Platz fünf der österreichischen Bundesliga. Zuletzt trennte sich El Maestros Team 3:3 vom SV Mattersburg. Jenes letztes Spiel brachte den ehemaligen 96-Co-Trainer allerdings ordentlich auf die Palme. In der Nachspielzeit hatten die Grazer ein Elfmetertor zum Ausgleich kassiert - und El Maestro flippte aus. Erst trat er nach Schlusspfiff gegen einen Zaun und riss dann auch noch dem Schiedsrichter den Ball aus der Hand, den er anschließend wegschoss. Im Kabinentrakt ging es weiter: Der 36-Jährige demolierte eine Absperrung und war völlig außer sich.

"Wenn Sie unsere Niederlagen analysieren, wie viele waren da ganz sauber?" Im anschließenden Interview mit Sky Sport Austria bat er dann um Verzeihung: "Ich möchte mich für meine Überreaktion entschuldigen. Es tut mir leid. In den letzten vier Spielen gab es Entscheidungen gegen uns, es sind nicht alle falsch, aber diskutabel. Es macht wenig Spaß." Er war sogar so niedergeschlagen, dass er "am liebsten nach Hause" gehen würde und "ein bisschen Urlaub" machen würde. Und dann legte El Maestro nochmals nach: "Ich bin gerne hier in Österreich, bin gefühlt Österreicher. Aber das ist jetzt nicht so ein Jahrhundertjob für mich. Unfassbar, dass ich hier gelandet bin. Wenn Sie unsere Niederlagen analysieren, wie viele waren da ganz sauber?", fragte er.

Viel Zeit zur Beruhigung hat Nestor El Maestro gewiss nicht. Bereits am Mittwoch (18.30 Uhr) geht es in der zweiten Runde des ÖFB-Cups gegen Austria Klagenfurt weiter. Hoffentlich mit nicht ganz so vielen Aufregern...

ANZEIGE: 50% auf dein Spieler-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.