"Blutleer", "Frechheit", "Tiefpunkt": Netzreaktionen zur nächsten 96-Auswärtspleite

Und wieder jubeln die anderen: Hannover 96 und Auswärtsspiele - das passt seit geraumer Zeit offenbar einfach nicht mehr zusammen. Bei den Würzburger Kickers verloren die Roten saisonübergreifend in der 2. Bundesliga zum siebten Mal am Stück auf des Gegners Platz. Der letzte Dreier auf fremden Geläuf datiert vom 23. Mai, als sich 96 beim Re-Start in Osnabrück mit 4:2 durchsetzte. Kleiner Ausreißer bleibt das 3:2 in der 1. Runde des DFB-Pokals in Würzburg.

Die Reaktionen auf Ergebnis und Leistung beim erneuten Aufeinandertreffen in Franken sind heftig ausgefallen. So viele 96-Anhänger wie lange nicht mehr haben sich in den sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter ihren Frust von der Seele geschrieben. Die vierte Saisonniederlage ist offensichtlich keine, die sich mit einem "Abhaken und am nächsten Wochenende besser machen" abtun lässt. Aber lest selbst: