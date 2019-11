Neue Lockerheit bei Hannover 96 - Waldemar Anton kehrt nach Sperre zurück 

Asif Saric und Lars Barlemann bereiten Hannover 96 auf das Spiel am Sonntag (13.30 Uhr) beim 1. FC Heidenheim vor. Waldemar Anton und Ron-Robert Zieler werden nach ihren Sperren wohl in die Startelf zurückkehren - und auf Drei-Punkte-Jagd gehen. Beim Training am Freitag wirkte die Stimmung jedenfalls so gelöst wie lange nicht mehr.