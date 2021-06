Mannschaftsärzte-Duo für 96: Wego Kregehr gibt Comeback, Hauke Mommsen neu an Bord

Die Zeit, in denen die 96-Profis ihre Freunde bei Instagram und anderen Netzwerken mit Urlaubsfotos aus aller Welt versorgen, nähert sich dem Ende. Ob von Mallorca, Kreta oder Sansibar – sie müssen demnächst den Rückflug antreten.

Im Laufe der Woche beginnen bereits die vielfältigen medizinischen Untersuchungen, die Pflicht sind für jeden Profi. Am Montag in einer Woche lernen dann alle Spieler schon ihren neuen Coach kennen. Um 14 Uhr bittet Jan Zimmermann zum Trainingsauftakt. Bis dahin müssen aber noch einige wichtige Entscheidungen fallen - zum Beispiel in Bezug auf weitere Neuzugänge beim kickenden Personal.