Wieder mit Publikum! Ex-96er "Schulle" und Peter Neururer zu Gast beim 133. Anstoß

Schon am Dienstag um 18 Uhr ist es so weit. Ein Moderator, vier Fachleute auf der Bühne, 50 Gäste auf Ab­stand im Garten – und natürlich zu erleben im Full-HD-Livestream auf Facebook - und hier beim SPORT BUZZER.

Endlich, endlich – ist die Zweitligasaison vorbei für Hannover 96, sa­gen die einen. Da dürfen wir wieder ein paar Gäste zum Live-Anstoß einladen, sagen wir. Nach neun Digital-Talk-Sendungen aus der HDI-Arena wollen wir uns wieder mit Sponsoren, Fußballfreunden und Lesern treffen. Noch nicht in der Nordkurve, sondern vorm Niedersachsenhaus auf dem Gelände der Madsack Mediengruppe in der August-Madsack-Straße 1 in Kirchrode.

Organisator und Mo­de­ra­tor Christoph Dan­nows­ki hat ein hochkarätiges Podium zusammengestellt zum 133. Anstoß, dem letzten in dieser Spielzeit, dem Neustart nach dem Corona-Lockdown. SPORTBUZZER-Redakteur An­dre­as Willeke ist wie 96-Sturmidol Dieter Schatzschneider ein Mann der ersten Anstoß-Stunde, dazu kommen ein in Bassum im Landkreis Diepholz geborener Fan-Liebling und eine bundesweit bekannte Trainer-Größe.

Schulz & Neururer als prominente Talkgäste

Christian „Schulle“ Schulz hat knapp 150 Spiele für Werder Bremen absolviert und fast doppelt so viele für Hannover 96, zuletzt bei der Reserve in der Regionalliga. Gerade hat der Ex-Nationalspieler seine Karriere beendet, wir fragen ihn, was nun kommt. Peter Neururer war schon Cheftrainer von Bundesliga-Absteiger Schalke 04 und Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum und gleich zweimal Chefcoach von Hannover 96. Der 66-Jährige kann ge­wiss auch kundig über das zweite große Thema des Abends sprechen, die Fußball-EM.

Danke an die Sponsoren: Hauptsponsor HDI, Heinz von Heiden, die Gilde-Brauerei, die Dr.-Buhmann-Schule, das Ricklinger Restaurant „Salz und Pfeffer“, die Fußballkneipe „Nordkurve“, das Autohaus Stopka und Gesundheitstechnik Carl Oettinger.

Karten für unseren An­stoß gibt’s nicht zu kaufen, ihr könnt aber kostenlos dabei sein. Unter allen, die an np-aktion@neuepresse.de jetzt ganz schnell eine formlose E-Mail schreiben, verlosen wir 10x2 Plätze. Coronakonform brauchen wir von jedem Bewerber und dessen Begleitung Na­men, Adresse und Telefonnummer. Die Gewinner werden noch am Montag per Mail informiert.