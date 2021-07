Vorm Saisonstart: 96-Macher Kind und Mann beziehen beim 134. Anstoß Stellung

Dieses Podium kann sich zweifelsohne sehen lassen: Neben SPORTBUZZER-Redakteur Andreas Willeke und 96-Idol Dieter Schatzschneider hat Moderator Christoph Dannowski zum 134. Anstoß zwei ganz wichtige 96-Männer eingeladen: Profichef Martin Kind und den neuen Sportdirektor Marcus Mann, der seinen ersten öffentlichen Auftritt in Hannover hat.

Spannend, was die beiden Macher der Roten unmittelbar vor dem Saisonstart am Samstag in Bremen zu sagen haben - in entspannter Atmosphäre. Die Leser-Gewinner für den Kulttalk der Neuen Presse sind längst gezogen, die Anstoß-Arena auf dem Madsack-Gelände in Bemerode komplett ausgebucht.