Saison-Auftakttalk: 96-Manager Mann und Boss Kind zu Gast beim 134. Anstoß!

Erstes Treffen nach der Sommerpause: Am Donnerstag, 22. Juli, um 18 Uhr, vorm Niedersachsenhaus auf dem Gelände der Madsack Mediengruppe in Kirchrode. Ein Moderator, vier Fachleute auf der Bühne, 80 Gäste auf Abstand im Garten. Und natürlich hier beim SPORT BUZZER zu erleben im Full-HD-Live­stream.

Organisator und Moderator Christoph Dannowski hat ein hochkarätiges Podium zusammengestellt zum 134. Anstoß. SPORTBUZZER-Redakteur Andreas Willeke ist wie 96-Sturmidol Dieter Schatzschneider ein Mann der ersten Anstoß-Stunde, dazu kommen zwei mächtige Männer aus der obersten 96-Führungsetage. Martin Kind ist der Profi-Chef, ohne den 77-Jährigen läuft gar nichts.

Erster öffentlicher Auftritt von Mann in Hannover

Der Unternehmer kommt allerdings nicht allein, Kind bringt den neuen 96-Sportdirektor mit. Marcus Mann spielte beim KSC, in Darmstadt, bei den Stuttgarter Kickers, in Saarbrücken und in Wiesbaden, 2020 erreichte der 37-Jährige als Sportdirektor mit Saarbrücken das DFB-Pokal-Halbfinale. Als Spieler war der Innenverteidiger 2010 mit den Saarländern in die 3. Liga aufgestiegen. Nach einem Jahr als Sportchef der Nachwuchsabteilung von Bundesligist Hoffenheim ist Mann vor wenigen Wochen nach Hannover gekommen, beim Anstoß hat er seinen ersten öffentlichen Auftritt.

Mit Hauptsponsor HDI, Heinz von Heiden, der Gilde-Brauerei, der Dr.-Buhmann-Schule, dem Ricklinger Restaurant Salz und Pfeffer, der Fußballkneipe Nordkurve, dem Autohaus Stopka und Gesundheitstechnik Carl Oettinger bleiben alle Förderer der vergangenen Saison an der Anstoß-Seite, das ist nicht selbstverständlich. Neu im Sponsorenteam ist Taxi 3811.

Karten für den Kulttalk gibt es weiterhin nicht zu kaufen, ihr könnt aber kostenlos dabei sein. Unter allen, die an np-aktion@neuepresse.de unter Stichwort „Anstoß 2021“ eine formlose E-Mail schreiben, werden 15x2 Plätze verlost. Coronakonform wird von jedem Bewerber und dessen oder deren Begleitung Name, Adresse und Telefonnummer benötigt. Viel Glück!