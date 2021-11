Mal wieder in Hannover: Ex-96er Martin Harnik ist zu Gast beim 137. NP-Anstoß

Organisator und Moderator Christoph Dannowski hat neben SPORT BUZZER-Experte Andreas Willeke und 96-Sturmidol Dieter Schatzschneider einen Journalisten-Kollegen eingeladen, der selbst einmal ganz hoch gespielt hat. Einmal ist dabei wörtlich gemeint: Michael Richter bestritt am 1. Dezember 1984 für Arminia Bielefeld und gegen Werder Bremen sein einziges Bundesligaspiel, der Torwart stand ansonsten in Göttingen (05, SVG und SC Weende) im Kasten. Auch nach seiner Profilaufbahn machte der 55-Jährige Karriere, Richter ist Leiter der Nord-Redaktion vom kicker und einer der kundigsten Fußball-Experten des Nordens.

Allein diese Bilanz in der HDI-Arena: ein Unentschieden, zwei Siege, drei Niederlagen. Nur vier Tore erzielt, aber sieben bekommen. So wird der 137. NP-Anstoß leider wieder ein Krisen-Talk rund um Hannover 96, am Mittwoch in der Fan-Kneipe Nordkurve ist es um 18 Uhr unter 2-G-Bedingungen soweit. Live zu erleben im Full-HD-Livestream hier.

An den auswärtigen Gast haben die 96-Fans die allerbesten Erinnerungen. Martin Harnik absolvierte zwischen 2016 und 2018 für die Roten 60 Spiele, in fast jedem zweiten schoss er ein Tor, insgesamt 26. Der Hamburger mit österreichischem Pass spielte für Werder Bremen, den HSV, den VfB Stuttgart und Fortuna Düsseldorf, wurde 68-mal in Österreichs Nationalmannschaft berufen und nahm an zwei Europameisterschaften teil. Harnik ist Unternehmer, Experte und Ko-Kommentator bei DAZN und kommt nach fast drei Jahren Hannover-Pause mal wieder an die Leine.

