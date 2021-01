Premiere bei Auflage 128: Dieter Hecking am Donnerstag zu Gast beim NP-Anstoß

Das passt ja: Am Sonntag beschließt Hannover 96 die Hinrunde mit der Partie in Nürnberg. Sportvorstand beim Club ist seit Sommer Dieter Hecking, der auch eine lange Vergangenheit bei den Roten hat. Er wird bei der 128. Auflage des NP-Anstoß am Donnerstag (ab 18 Uhr) also eine Menge zu einem gelungenen Kulttalk beitragen.