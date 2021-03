Fast ein zweiter Stürmer: 96-Coach Kocak versucht's mal mit Muslija in der Zentrale

So richtig geheim verlief der interne Test am Donnerstag dann doch nicht. Handverlesenes Publikum sah zu, wie das rote 96 das grüne 96 mit 2:1 schlug, darunter 96-Chef Martin Kind, Scout Dieter Schatzschneider und der frühere Kult-Zeugwart Mille Gorgas. Zwei durchmischte Mannschaft, in etwa gleichstark, was dem knappen Spielverlauf entsprach. Im Team Rot gab Marvin Ducksch klar den Ton an. Und bei den Grünen? Florent Muslija machte das Spiel im Zentrum, fast als zweiter Stürmer.

96-Trainer Kenan Kocak ging nach der Partie die Aufstellung noch mal durch. „Muslija und Moussa standen vorne drin.“ Muslija als zweite Spitze? Wie fand Kocak die Variante? „Gut!“ Kocak setzte Muslija dem bisherigen Spielmacher Genki Haraguchi vor die Nase. Haraguchi kam eher aus der zweiten Reihe, schoss von dort auch nach einem Solo das Tor zum 1:2. Was der Trainer mit Muslijas Beförderung ins vordere Zentrum plant, wurde dadurch deutlich.