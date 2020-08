"Wie ein Rollrasen in 3D": Modeexpertin Luisa Verfürth bewertet die neuen 96-Trikots 

Rote Faust mit Attitüde

Stopp. Hier komme ich. Das Heimtrikot ist farblich die Faust unter den Farben. Für die „Roten“ eine Frage der Ansprache. Say my name. Ihr Heimtrikot braucht kein Chichi. Geradlinig geschnitten konzentriert es sich einzig und allein auf seine Farbe und seine Sponsoren. Der kleine, angedeutete chinesische Kragen und der ebenfalls in Weiß abgesetzte Saum an den Ärmeln geben dem Trikot eine modische Attitüde und sorgen dafür, dass das Rot nicht aus dem Rahmen läuft. Man merkt, dass mit Macron italienische Designer am Werk waren. Egal ob Feuerwehr oder Ferrari – manche Sachen müssen einfach rot sein. Keine Diskussion.

Ein Trikot ist im Endeffekt wie ein ordentlicher Händedruck. Er muss betont sitzen und nicht labberig sein. Dann bleibt er in Erinnerung.