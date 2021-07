Klassischer Look: Hannover 96 präsentiert seine drei neuen Trikotsätze

Wie avisiert, haben die Roten am Montag das Geheimnis um die Spielkleidung für die Saison 2021/22 gelüftet, nachdem es bereits exklusive Einblicke für Vertreter der Fanklubs gegeben hatte. Gemeinsam mit Ausrüster Macron sind die Trikots erstmalig alle Trikots aus recycelten Plastikflaschen hergestellt worden. Obwohl die Produktionshöher sind, sind die Preise gleich geblieben. Für Erwachsene kostet es in allen drei Varianten 79,96 Euro - ohne Beflockung.

Am Freitag hat Hannover 96 seinen neuen Hauptsponsor präsentiert , es ist BRAINHOUSE247, ein Tochterunternehmen der Wohnivest Gruppe aus Fellbach und Bad Wörishofen. Da hinter diesen Punkt ein Haken gemacht werden konnte, ist es nun an der Zeit, die neuen Trikots zu zeigen - die Brust ist schließlich nicht mehr frei.

Zu Hause spielt 96 ganz klassisch in kräftig roten Trikots, schwarzen Hosen und weißen Stutzen mit schwarz-weiß-grünem Element, dieses Mal in der richtigen Anordnung. An vielen Stellen findet sich auf dem Trikot die Zahl 96, geprägt auf der Vorderseite verteil

Der Auswärtslook ist komplett in Schwarz gehalten - Trikot, Hose und Stutzen. Lediglich das Wappen und einige wenige Applikationen kommen in Neongrün daher. Das Sponsorenlogo ist wie beim Heimdress ganz in Weiß gehalten. Auch hier ist auf der Vorderseite ein großes 96 eingearbeitet.

Weniger schlicht kommt das weiße Ausweichmodell mit seinen schwarzen und grünen Elementen im Schulter- und Ärmelbereich daher. Das farbig abgedruckte Sponsorenlogo macht diese Variante noch bunter, eine weiße Hose und vorrangig grüne Stutzen komplettieren dieses Dress, das eine Hommage an den DFB-Pokalsieg 1992 ist.