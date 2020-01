Neuer Gesellschafter zur neuen Saison: So plant Hannover 96 die Zukunft

Der 75-Jährige machte aber auch klar, welch hoher Preis für den Abstieg gezahlt werden muss. „Dramatische sportliche und wirtschaftliche Auswirkungen“ hatte der Absturz in die 2. Liga. In der aktuellen Saison summiert sich das laut Kind „auf einen Verlust von 13 Millionen Euro“. Auf zwei Jahre sind es sogar 34 Millionen Euro, dagegen gerechnet werden aber Spielerverkäufe von etwa 20 Millionen Euro.

Schwierige Zeiten bei Hannover 96. Im Rückspiegel erscheint eine Kraterlandschaft, voraus lässt sich auch nur schwer ein gut gepflasterter Weg in eine bessere Zukunft erahnen. Beim Neujahrsempfang gab sich Profichef Martin Kind dennoch Mühe, ein hoffnungsvolles Bild von 96 in den nächsten Jahren zu zeichnen.

Beine hochlegen nach Silvester? Das gab es für die 96-Profis auch im Jahr 2019 nicht! Am 2. Januar versammelte Trainer André Breitenreiter die Mannschaft auf dem heimischen Trainingsgelände zum Laktattest, einen Tag später ging es für acht Tage ins Trainingslager nach Marbella. ©

Das Jahr 2019 in Bildern: So lief es für Hannover 96 in der 1. und 2. Bundesliga

Viele Altlastverträge laufen aus

Der Umsatz sackte von 90 Millionen Euro in der Bundesliga auf „maximal 42 Millionen in der 2. Liga“, erläuterte Kind. Die Einnahmen um mehr als die Hälfte verringert, die Ausgaben aber weiter bundesligareif – das erklärt den Sparkurs. „Die Kosten können in einem Jahr nicht angepasst werden“, sagte Kind.

Das gilt vor allem für Spielerverträge. Zwar seien mit den meisten Profis Abschläge von 30 bis 50 Prozent vom Erstligagehalt vereinbart worden – mehr sei am Markt nicht durchsetzbar – dennoch läge das Gehalt noch um mehr als das Doppelte über dem, was in der 2. Liga angebracht sei.

So bleiben Profis wie Matthias Ostrzolek, Miiko Albornoz und auch Josip Elez Großverdiener – oft genug ohne entsprechende Gegenleistung. Die gute Nachricht: Zum Saisonende laufen die meisten dieser Altlastverträge aus. Das heißt: Erst dann kann ein wirklicher Neustart beginnen.