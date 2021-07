Mindestens für die nächsten drei Jahre: BRAINHOUSE247 wird neuer Hauptsponsor von Hannover 96

Obwohl der Vertrag mit Heinz von Heiden bereits ausgelaufen ist, spielte Hannover 96 in den vergangenen Testspielen noch immer mit den alten Trikots und dem alten Sponsor auf der Brust. Grund: Bis jetzt haben die Roten keinen neuen Hauptsponsor an Land ziehen können. Das änderte sich nun.

Schäfer sieht "vielfältige Möglichkeiten"

Laut 96 umfasse die Kooperation zudem ein "innovatives Sponsoringkonzept, zu dem neben der Marken-Präsenz auf dem Trikot und im Stadion die Entwicklung spannender digitaler und medialer Inhalte für die 96-Fans sowie die Partner-Unternehmen der Roten gehört". 96-Geschäftsführer Robert Schäfer freut sich auf die neue Partnerschaft und ist stolz, "dass wir mit einem jungen, dynamischen und wachstumsorientierten Unternehmen ein Trikot- und Hauptsponsorship vereinbaren konnten, das vielfältige Möglichkeiten bietet, um beide Partner in ihren Zielen zu unterstützen".

Zudem würden 96 und BRAINHOUSE247 "bei zentralen Themen wie Digitalisierung und neue Arbeitswelten die gleichen innovativen Strategien" verfolgen. Auch Michele Vulcano, Leiter PR und Marketing der Wohninvest Gruppe, blickt gespannt auf die Zusammenarbeit mit den Roten. 96 sei "durch die lokale Nähe zu unserem geplanten BRAINHOUSE247 in Laatzen ein idealer Partner", so Vulcano.

Neue Trikots werden erstmals gegen Bremen getragen

Im zweiten Quartal 2022 soll deutschlandweit das erste BRAINHOUSE247 in Laatzen eröffnet werden. Aber was macht das Unternehmen eigentlich genau? "BRAINHOUSE247 versteht sich als Schnittstelle für ein zukunftsweisendes Arbeits- und Lebensraummodell, das sich den individuellen Bedürfnissen seiner Nutzer und Mitglieder anpasst. Dank umfassenden Services und Leistungen sowie digitaler Vernetzung und inspirierender Umfelder mit Wohlfühlcharakter ersetzt das Unternehmen standardisierte Bürostrukturen", heißt es in der Pressemitteilung von 96.

Die neuen Trikots mit dem neuen Hauptsponsor werden die 96-Profis erstmals am ersten Spieltag gegen Werder Bremen tragen. Wie viel Geld der Deal in die 96-Kassen spült, wurde nicht öffentlich gemacht. Jedoch soll der neue Sponsor so viel zahlen wie zuletzt auch Heinz von Heiden - also eine Million Euro pro Saison.