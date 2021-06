Neuer Job: Ex-96-Trainer André Breitenreiter übernimmt beim FC Zürich

Fast zweieinhalb Jahre ist er raus gewesen, jetzt hat André Breitenreiter eine neue Trainerstelle gefunden. Der 47-Jährige, der im Januar 2019 bei Hannover 96 entlassen worden war, hat beim Schweizer Erstligisten FC Zürich einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Und auch André Breitenreiter blickt der neuen Herausforderung gespannt entgegen: "Der FC Zürich gehört zu den Top-Adressen im Schweizer Fußball, ich freue mich sehr auf die neue, spannende Aufgabe", sagt Breitenreiter.

Breitenreiter, der 96 zurück in die Bundesliga führte und zuvor in Deutschland beim TSV Havelse, SC Paderborn und FC Schalke 04 tätig gewesen war, übernimmt vom Urgestein Massimo Rizzo, mit dem die Blau-Weißen nach einer enttäuschenden Spielzeit nicht mehr in die neue Saison gehen wollten. Der FCZ ist als Tabellenachter gerade so über dem Strich gelandet.