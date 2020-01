Neuer Mittelfeldspieler? Hannover 96 fragt bei Aalborg wegen Oliver Abildgaard an 

Hannover 96 will auf der Zielgeraden noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlagen, so viel ist bekannt. Gerüchten zufolge hat der abstiegsgefährdete Zweitligist kürzlich beim ehemaligen dänischen U21-Nationalspieler Oliver Abildgaard sein Interesse hinterlegt. Dessen Klub Aalborg BK will den offensiven Mittelfeldspieler abgeben.

Nach Information aus dem Umfeld des Spielers und der Zeitung BT ließen die Verantwortlichen von Hannover 96 vor einer Woche beim 23-jährigen Abildgaard anfragen, ob er sich einen Wechsel an die Leine über eine Leihe plus Kaufoption vorstellen könne. Der 1,91 Meter lange Linksfuß ist in der laufenden Saison kein Stammspieler in Aalborg.