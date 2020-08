96-Meinung: Neue Trikots, neuer Spieler - dieser Tag hat sich endlich mal wieder gelohnt

Neue Trikots, neuer Spieler, neue Perspektive? Der Tag hat sich endlich mal wieder gelohnt für Hannover 96. Für alle Seiten gibt es durchweg positive Kritiken. „King Kingsley“, rasend schneller Außenflitzer mit Bankfrust, hat genug von seinem Reservisten-Dasein in Köln und will sich in Hannover wieder zum Bundesliga-Spieler krönen. Im Oberhaus ist Kingsley Schindler bei Horst Heldt gescheitert. Der enge Draht zu Kumpel Zuber macht den Weg frei zu 96. Der 27-Jährige jedenfalls hat bereits bewiesen, ein durchaus überdurchschnittlich guter Zweitligakicker zu sein.