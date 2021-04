Wird er der neue Sportdirektor? 96 beschäftigt sich mit dem Schweizer Fredy Bickel

Zu den Bernern holte er den Trainer Adi Hütter, der im Sommer von Frankfurt nach Gladbach wechseln wird. Zuletzt war er bei den Grasshoppers als Geschäftsführer beschäftigt. Am Tag der Übernahme des Klubs durch chinesische Investoren wurde er vor einem Jahr entlassen.

Bickel hat Interesse am Job bei den Roten - aber der 96-Boss scheint nicht aufs Tempo zu drücken. Kind will schließlich weitere Kandidaten treffen. Rouven Schröder, der zuletzt in Mainz gearbeitet hat, war ebenfalls schon einmal bei 96 im Gespräch – und ist jetzt frei. Mit Markus Krösche hatte Kind auch verhandelt, aber der Ex-Paderborner entschied sich verständlicherweise für RB Leipzig. Jetzt ist er wieder frei, soll aber Kandidat in Frankfurt sein.