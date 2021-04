Neuer Sportdirektor? Wohl nur die Heimat spricht bei Markus Krösche für 96

Es ist natürlich schwierig, über neue Trainer oder Manager zu reden, solange Kenan Kocak und Gerhard Zuber noch bei Hannover 96 arbeiten. Aber es gehört zur notwendigen Planung für die nächste Saison, Nachfolger zu suchen – und zu finden.

Am Montag tauchte ein Name auf, der für 96 als verloren galt. Markus Krösche und RB Leipzig gehen nach fast zwei Jahren getrennte Wege. Neben der schwierigen Gemengelage in Leipzig mit vielen Verantwortlichen im Management sollen auch private Gründe eine Rolle gespielt haben bei der Trennung.