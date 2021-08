Ducksch-Nachfolger gefunden: Hannover 96 vor Verpflichtung von Ex-HSV-Stürmer Hinterseer 

Was 96 an Marvin Ducksch verloren hat, zeigte sich schon am ersten Spieltag nach dem Verkauf. Der Stürmer traf zweimal für Werder – 96 blieb torlos, wieder einmal. Klar war aber auch – für Ducksch soll ein neuer Stürmer verpflichtet werden. Vor der Partie in Darmstadt hat das nicht mehr geklappt. Doch nun ist der Ersatz gefunden – Lukas Hinterseer stürmt ab sofort für 96. Er wird fest verpflichtet, eine Ablöse wird fällig. Der Transfer soll am Montag offiziell bekanntgegeben werden.

Der 30-Jährige kehrt damit nach einem halben Jahr aus Südkorea zurück nach Deutschland. Er hatte hier zuletzt für den Hamburger SV gespielt, war im Januar aber zu Ulsan Hyundai gewechselt. Ulsan-Manager Hong Myung-bo bestätigte bereits die Einigung mit 96.