Bis Saisonende: Rolf Moßmann wird neuer Torwarttrainer bei Hannover 96

Da fing alles an: Jörg Sievers feiert am 19. August 1989 sein Profidebüt für Hannover 96 in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Borussia Mönchengladbach. 96 verlor 0:3. Doch das nächste Pokalduell gegen Gladbach sollte Sievers noch besser im Gedächtnis bleiben... ©

"Ich bin sehr stolz, in die Fußstapfen von Jörg Sievers treten zu können"

Nun also 96. Und bei den Roten tritt Moßmann kein einfaches Erbe an, denn er folgt auf die Vereinslegende Jörg Sievers. "Ich bin sehr stolz, in die Fußstapfen von ihm treten zu können", sagt der 50-Jährige. Seinen Vertrag soll der neue Torwarttrainer am Montag unterschreiben - dieser gilt bis Saisonende.