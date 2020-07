Neuer Assistent für Kocak: Hannover 96 verpflichtet Serhat Umar als Co-Trainer

Nach der überzeugenden Rückrunde unter seiner Regie hat Kenan Kocak das Go von Profichef Martin Kind bekommen, zur kommenden Saison einen Co-Trainer seiner Wahl zu holen. Das ist nun passiert. Neuer Mann an der Seite vom 96-Coach an der Seitenlinie von Hannover 96 wird Serhat Umar. Der 37-Jährige war in dieser Funktion zuletzt beim türkischen Zweitligisten Akhisar Belediyespor tätig und hat einen Ein-Jahres-Vertrag bei den Roten unterschrieben.

"Vor uns liegt eine spannende Aufgabe"

"Ich freue mich sehr, nun ein Teil des Trainerteams von 96 zu sein und bedanke mich für das Vertrauen von Kenan Kocak. Vor uns liegt eine spannende Aufgabe, die ich mit voller Energie und großem Eifer angehen werde", sagt Umar.

Cheftrainer Kocak sagt: "Serhat und ich kennen uns seit vielen Jahren, der Kontakt ist nie abgerissen. In der Sommerpause hatten wir gute Gespräche, auf deren Basis wir uns für ihn entschieden haben. Er bringt eine große Fach- und Sozialkompetenz mit."