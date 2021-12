Absage eingehandelt: Trainerfuchs Friedhelm Funkel war Kandidat bei 96

„Wir haben Kontakt gehabt, aber er will nicht“, bestätigt 96-Boss Martin Kind. „Denen geht es ja allen wirtschaftlich gut. Und es ist auch immer eine Drecksarbeit – mit hohem Druck und Erwartungen.“ Wobei die Erwartung in Hannover aktuell „nur noch ein sicherer Tabellenplatz“ sei.

Laut Rheinische Post ist der 67-Jährige, der zuletzt den 1. FC Köln vor dem Abstieg in die 2. Bundesliga gerettet hat, am Sonntagabend über einen Freund kontaktiert worden. „Aber das war für mich von Anfang an kein Thema“, wird Funkel zitiert, der auch schon in Düsseldorf, bei 1860 München, in Aachen, Bochum, bei Hertha BSC, in Frankfurt, Rostock, Duisburg und Uerdingen gewirkt hat. Es habe „allein private Gründe, warum ich weitere Gespräche abgelehnt habe.“