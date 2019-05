Die Suche ist beendet: Mirko Slomka ist der neue Trainer von Hannover 96

96-Trainer seit dem Aufstieg 2002 - und ihr Punkteschnitt in der Bundesliga:

Mirko Slomka war bereits von 2009 bis 2014 Hannover-Trainer

Der gebürtige Hildesheimer Slomka war bereits von 2010 bis 2013 Trainer in Hannover und mitverantwortlich für die erfolgreichste Zeit der Niedersachsen. In der Saison 2010/11 führte er 96 auf den vierten Tabellenplatz und stellte damit eine vereinsinterne Bundesliga-Bestmarke auf. Im Folgejahr zog 96 in das Viertelfinale der Europa League und qualifizierte sich über die Liga erneut für den Wettbewerb.