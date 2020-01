"Unsere Liebe in den Farben Schwarz-Weiß-Grün": 96 stellt neues Sondertrikot vor

Mit drei verschiedenen Trikots ist Hannover 96 in die Saison gestartet. Das Heimtrikot strahlt im für 96 typischem rot, die Auswärtsjerseys sind schwarz und das Ausweichtrikot ist grün. Nun gesellt sich ein viertes Trikot zur Sammlung hinzu.

Neues Sondertrikot mit Fanslogan

Am Freitag stellte 96 das Sondertrikot "Unsere Liebe" vor. Das Shirt ist in den Vereinsfarben schwarz,weiß und grün gestaltet. Das Besondere: An der Schulter des neuen Jerseys ist der Slogan "Du bist unsere Liebe in den Farben Schwarz-Weiß-Grün" abgedruckt. Der Spruch gehört zu einem Fangesang, der häufig im 96-Block zu hören ist.

Fans haben die Möglichkeit, das Trikot im Onlineshop zu kaufen - für 79,96 Euro. Ein Spielerflock kostet 11,96 Euro extra, der Preis für eine eigene Beflockung kostet 14,96 Euro zusätzlich.