So wie Hazard und der BVB: Hannover 96 setzt auf Neuroathletiktraining

96 will fit werden im Kopf. Unter anderem bauten die Zimmermann-Asisstenten Jens Jansen, Lars Barlemann und Kai Hesse am Sonntag lebendige Ballmaschinen auf. Inhalt: Ein Pass kann aus drei Richtungen kommen, anschließend folgt der Schuss in ein farbig markiertes Minitor. Der Trainer sagt eine Farbe an, der Spieler muss sich orientieren, wo der Pass herkommt, ihn sauber verarbeiten und ins angesagte Minitor schießen - und das im höchstmöglichen Tempo. Ähnlich trainiert auch Borussia Dortmund.

Hazard jubelt mit "Hase und Jäger"-Geste

Kai Hesse führte zudem noch eine weitere Übung fürs Gehirn ein, die ebenfalls beim BVB zum Einsatz kommt. Beim Fingerspiel "Hase und Jäger" wird die Kommunikation der beiden Gehirnhälften trainiert. Dabei zeigt eine Hand das Peace-Zeichen (Hase), mit der anderen Hand wird eine Pistole geformt (Jäger). Das Ziel: Möglichst fehlerfrei zwischen Hase und Jäger wechseln. Klappt das, kommt eine Zusatzübung hinzu - beispielsweise eine Koordinationsleiter. So wird das Zusammenspiel von Körper und Gehirn trainiert.

Bei der Borussia aus Dortmund ist diese Art von Training bereits so stark etabliert, dass der Belgier Thorgan Hazard sein entscheidendes Tor beim EM-Achtelfinale gegen Portugal mit der "Hase und Jäger"-Geste bejubelte. Der BVB ist seit Jahren Dauergast in der Champions League, gewann in der vergangenen Saison sogar den DFB-Pokal. Das Gehirntraining scheint sich also auszuzahlen. Kein Wunder also, dass die 96-Trainer diese Trainingsmethoden auch bei den Roten etablieren wollen.