Nur im Sturm eine offene Frage: Beim 96-Neustart spricht alles für die Nürnberg-Sieger

Wenn Hannover 96 in Osnabrück wieder in den Spielbetrieb einsteigt, wird die Pause so lang gewesen sein wie eine Sommerpause. Die Startelf wird Kenan Kocak im Vergleich zum 3:0 in Nürnberg aber wohl unverändert lassen. Einzig ganz vorn stellt sich die Frage: John Guidetti oder Hendrik Weydandt?