"Musst dich reinfuchsen": 96-Sportdirektor Zuber über den (verzögerten) Neustart

Seit einer Wo­che dürfen Hannover 96 und die anderen Zweitligisten wieder normal trainieren. Es war ein langer Weg hin zu mehr Normalität und zurück zu Zwei­kämp­fen, nun steht der Neu­start in der 2. Bundesliga kurz bevor – aber für 96 nicht. Man muss warten wegen der Dresdner Corona-Quarantäne. Glück im Unglück: Eine Woche mehr Wartezeit heißt auch eine Woche mehr Zeit für Vorbereitung und Fitness. Und 96 hält das Tempo hoch.

Es ist dennoch ein Zwiespalt, in dem das Team von Kenan Kocak steckt. Denn die Vorfreude auf den Wettbewerb ist groß. Das weiß auch Gerhard Zu­ber. „Wenn ich es mir hätte aussuchen können, hätte ich definitiv lieber gespielt“, so der 96-Sportdirektor. „Ich glaube, dass es ein Vorteil ist, wenn du schon ein Geisterspiel in den Beinen hast. Du kennst die Bedingungen besser, die neuen Wechselmodalitäten, und hin­tenraus könnte es ein Nachteil sein, dass wir eine englische Woche mehr ha­ben... Aber wir machen definitiv das Beste aus der Situation.“