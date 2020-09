Zhirov? Falette? Jaka Bijol ist der heißeste Kandidat, die 96-Defensive zu verstärken

Nach dem Pokalsieg am Montagabend in Würzburg (3:2) und der späten Rückkehr geht es für die Profis von Hannover 96 schon am Samstag gegen den Karlsruher SC weiter. Wenig Zeit für Kenan Kocak, das Team auf den Ligastart vorzubereiten. „Der Kader ist nicht so riesengroß, wir müssen schnell regenerieren, so­dass wir am Samstag wieder da sind“, sagt der Trainer.

Der Kocak-Satz zeigt: 96 braucht dringend noch Neue. Das Transferfenster ist noch bis zum 5. Oktober geöffnet, Namen sind genug im Umlauf. Rund um die Pokalpartie in Würzburg ploppte der von Aleksandr Zhirov (29) vom SV Sandhausen auf, den Ko­cak noch aus gemeinsamen Zeiten kennt.