Neue dringend benötigt: 96-Manager Mann versucht, "Alternativen zu schaffen"

Hannover 96 sucht seit Wochen nach weiteren Verstärkungen, noch sind sie aber nicht angekommen. Bekannt ist, dass nach einem defensiven Mittelfeldspieler und einem Stürmer gefahndet wird. Der Markt sei schwierig und noch nicht richtig in Bewegung, sagt der 96-Sportchef. Das ändert sich vermutlich, je näher das Ende der Transferfrist am 31. August rückt.

Die noch fehlenden neuen Kräfte will Marcus Mann aber „nicht als Ausrede nehmen“ für die Nicht-Leistung beim 0:2 in Dresden. „Jeder Spieler hat an sich selber Ansprüche, die weit über dem liegen, was sie gezeigt haben“, sagt Mann zu der Mannschaft, die in Dresden auf dem Platz stand.