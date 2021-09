Kommentar: Mit den Neuen steigen die Erwartungen an 96-Coach Zimmermann 

Ist ja spannend zu beobachten, dieses geschäftige Kommen und Gehen. Übers Wetter zu reden lohnt sich ja nicht mehr. Der Sommer ist so vermurkst wie der Start von Hannover 96. Also dann doch besser gleich die Transferticker im Blick behalten. Ist auch deutlich aufregender als vieles, was sich auf den Plätzen der 2. Liga abspielt. Sportlich ist es allerdings ein Wahnsinn.

Da betreiben ganze Stäbe an Trainern und Fitnessgurus eine fünf- bis sechswöchige Saisonvorbereitung. Dann gibt’s fünf Ligaspiele und ein Pokalspiel – und dann fängt alles wieder von vorne an. Neue Spieler fliegen aus allen Winkeln der Welt heran.