"Erfahrener, variabler Spieler": Hannover 96 verstärkt sich mit Verteidiger Baris Basdas 

Hannover 96 hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Nach Franck Evina , Valmir Sulejmani , Michael Esser , Mike Frantz und Kingsley Schindler ist Innenverteidiger Baris Basdas bereits der sechste Neuzugang. Der 30-Jährige spielte zuletzt für den türkischen Erstligaaufsteiger Fatih Karagümrük SK. Nun wechselt er ablösefrei an die Leine, was nach BILD-Informationen damit zusammenhängt, dass es zu Unregelmäßigkeiten bei den Gehaltszahlungen seines letzten Arbeitgebers gekommen sein soll.

Der Transfer ist wohl auch durch Kenan Kocaks gute Kontakte in seine türkische Heimat zustande gekommen. Bei 96 erhält er nun einen Vertrag bis 2022 und soll der Defensive zu mehr Stabilität verhelfen. Neben seiner Stammposition als Innenverteidiger kann Basdas auch als rechter Verteidiger und defensiver Mittelfeldspieler spielen. "Baris Basdas ist ein erfahrener, variabler Spieler, der in der Jugend in Köln und Aachen ausgebildet wurde und im Defensivverbund alle Positionen bekleiden kann. Wir konnten ihn zum Glück überzeugen, trotz des Aufstiegs mit Fatih Karagümrük in die 1. Liga zu uns nach Hannover zu wechseln. Wir sind froh, mit ihm künftig einen Defensivallrounder im Kader zu haben" , sagt 96-Trainer Kenan Kocak über seinen Neuzugang.

Viele Stationen in der Türkei

Neben Karagümrük spielte Basdas in der Türkei auch für Göztepe, Adana Demirspor, Karabükspor, Alanyaspor und Genclerbirligi. Ausgebildet wurde der 30-Jährige in der Jugend vom 1. FC Köln und Alemannia Aachen. Insgesamt bringt er es auf 144 Einsätze in der ersten türkischen Liga, dazu kommen 56 Partien in Liga zwei. Bevor der Neuzugang ins 96-Training einsteigen kann, muss er doppelt negativ auf das Coronavirus getestet werden. Am Montag wurde bereits der zweite Abstrich genommen.