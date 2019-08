"Meine Verletzung hatte etwas Gutes": 96-Neuzugang Cedric Teuchert im SPORTBUZZER-Interview

„Das freut mich natürlich, wenn der Trainer sieht, dass ich Lust habe zu spielen und meine Stärken einzubringen. Er hat mit mir auch die Aktionen beim Pokal in Karlsruhe besprochen, in denen ich vielleicht eher den Ball abspielen muss. Für mich sind solche Kritiken wichtig, um zu sehen, was ich besser machen muss. Ich bin jung, muss und kann noch viel lernen. Und wenn so ein erfahrener Trainer mir das aufzeigt, ist das Gold wert.“

Herr Teuchert, das Spiel in Wiesbaden war Ihr erster Profieinsatz in einer Startelf seit 245 Tagen. War es ungewohnt, aus dem Spielertunnel kommend nicht zur Bank abbiegen zu müssen?

Teuchert wollte "zeigen, dass ich Schalke-Spieler war"

Sie haben Ihre Schalker Zeit angesprochen. Was macht das mit einem jungen Spieler, wenn man in einem Verein keine Rolle spielt?

„Es hat sehr viel in mir verändert. Da sind schon Baustellen im Kopf. Ich kann froh sein, dass ich in der Zeit meine Frau und meine Familie hatte. Auf Schalke Woche für Woche als 19. Spieler überall mithinzureisen und dann kurz vor dem Spiel gesagt zu bekommen: Du bist doch nicht dabei. Das ist für jeden Spieler, egal ob alt oder jung, extrem schwierig. Ich wollte immer der Mannschaft helfen, habe mich in jedem Training reingehauen und auch positive Kritik bekommen. Am Ende hat mir das aber nicht geholfen.

Können Sie die Baustellen beschreiben?

„Ich habe mir extrem viel Druck gemacht. Jetzt kann ich vielleicht sogar sagen, dass meine Verletzung hier vor der Saison im Test gegen Groningen etwas Gutes hatte.“

Wie meinen Sie das?

„Ich bin mit vielen Gedanken zum Start bei 96 in Hannover angekommen. Nach dem Motto: Ich muss direkt performen, muss zeigen, dass ich Schalke-Spieler war. So war die Verletzung vielleicht sogar hilfreich, um hier anzukommen, alles kennenzulernen und mich einzugewöhnen, alles in Ruhe aufzubauen. Ich habe ja in den vergangenen anderthalb Jahren wenig Spielzeit gehabt. Nach dem Spiel in Wiesbaden ist deshalb viel Druck von mir abgefallen. Und ich muss sagen, dass ich froh bin, dass Jan Schlaudraff und Mirko Slomka damals auf mich zugekommen sind und mir von der 96-Spielidee erzählt haben. Die beiden haben mir auch jede Menge Druck genommen, sie haben gesagt, dass sie Geduld haben und ich nicht gleich funktionieren muss.“