"Der größte Gegner bin immer ich selbst": 96-Neuzugang Dennis Aogo im Interview

Dennis Aogo (32) soll der neue Stabilisator im Mittelfeld werden. Bei seinen ersten beiden Auftritten war seine Qualität schon zu erkennen.

Der ehemalige Nationalspieler spricht im SPORTBUZZER-Interview über ...

... das 2:1 in Kiel als Brustlöser: Ob das so ist, wird man erst nach dem Spiel am Montag gegen Nürnberg merken. Fakt ist, dass wichtig war, als Mannschaft ein Erfolgserlebnis zu haben. Trotzdem wissen wir, dass wir ab der 60. Minute nicht mehr so dominant waren. Unterm Strich steht aber, dass wir gewonnen haben. Das war wichtig für das Klima in der Mannschaft und das Vertrauen, weiter hart zu arbeiten.

... mögliche Fitnessprobleme der Mannschaft: Ich weiß nicht genau, was die Mannschaft in der Vorbereitung trainiert hat. Aber ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Für meinen Teil lag es nicht an der Kraft, das ist auch kein Argument für mich. Oft spielt da die Psyche nach einem Anschlusstreffer eine Rolle.