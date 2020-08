"Hat enorm hohes Potenzial": Kriegt Kocak Evina bei 96 zum Unterschiedsspieler?

Der Start von Franck Evina (20) in Hannover lief wie gemalt – sportlich. Drei Tore in drei Tests, Startelfplatz, gutes Stellungsspiel. Aber Kritik gibt’s trotz der Topquote: weil das Ex-Talent vom FC Bayern körperlich noch nicht uneingeschränkt auf Profiniveau angekommen ist – und abseits des Platzes zu Fehltritten neigt. Stegersbach statt Lissabon Vor gerade mal zwei Jahren und drei Monaten stand Evina beim großen FC Bayern in der Startelf. Mit ihm liefen Superstars wie Weltmeister Thomas Müller und Robert Lewandowski auf, die beide am Sonntag im Champions-League-Finale in Lissabon auf dem Rasen standen. Evina hingegen ist seit Sonntag in Stegersbach, für das Trainingslager von Zweitligist 96 in Österreich. Das Selbstvertrauen stimmt bei Evina, die „Mia san mia“-Mentalität hat er in sechs Jahren im FCB-Nachwuchs eingeimpft bekommen. Die Anlagen, ein Unterschiedsspieler zu sein, hat er ebenfalls. Evina steht wie Sturm-Mentor Müller oft genau richtig und dort, wo Gegenspieler ihn nicht erwarten.

„Er bringt ungemein viel Qualität mit“, findet auch 96-Coach Kenan Kocak. „Aber er gönnt sich leider auch zu viele Pausen im Spiel.“ Auch im Test gegen die Ex-Kollegen von Uerdingen, wo Evina vorm 96-Wechsel für ein Jahr per Leihe spielte. Auch gegen den HSC und gegen Kerkrade hatte Evina getroffen. "Müssen ihn von der Physis an das Level bringen" An den Ruhepausen, mahnt Kocak dennoch, „müssen wir arbeiten und ihn von der Physis an das Level bringen. Er hat ein enorm hohes Potenzial. Es wäre schade, wenn wir das durch die physischen Komponenten nicht so auf den Platz bekommen würden.“ Dabei geht es auch um Fitnessfragen für 90 Tempominuten. Beim besonders intensiven Hitzetraining vergangenen Dienstag musste Evina sogar abbrechen, wurde mit dem Golfcart vom Platz und mit einem herbeigerufenen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Auch an der richtigen Einstellung gibt es mitunter Zweifel bei Evina. Und die ist Kocak bekanntlich ganz besonders wichtig.

Zu- und Abgänge: Das sind die Sommertransfers von Hannover 96 (Saison 2020/21) Zugänge: Sei Muroya (weniger als 100.000 Euro, vom japanischen Erstligisten FC Tokyo) ©

Am Wochenende machten nun Fotos von einem Friseurbesuch von Evina und Mitspieler Kingsley Schindler die Runde in sozialen Netzwerken – ohne Maske, ohne Sicherheitsabstände. Das Bild ist bereits anderthalb Wochen alt, Evina teilte das Foto auch selbst bei Insta­gram. Er und Schindler waren für den richtigen Look beim Afro-Friseur Bel-Hair von Fußballerkumpel Elvis Mputu, der für Iraklis in der Bezirksliga kickt. Ohne die nötigen Hygienemaßnahmen ist das eine Ordnungswidrigkeit – und obendrein eine ziemlich katastrophale Außenwirkung der 96-Profis. Dafür gab es auch intern eine deutliche Ermahnung – nicht die erste für Evina.

Das sind die neuen Rückennummern der Spieler von Hannover 96 Nummer 2: Josip Elez ©