"Muss direkt voll da sein": Simon Falette verstärkt die Defensive von Hannover 96

Hannover 96 hat den avisierten Transfers eines Innenverteidigers eingetütet und Simon Falette verpflichtet. 1,85 Meter große Abwehrkante kommt von Eintracht Frankfurt und hat bei den Roten am Montagnachmittag und damit am letzten Tag der ersten Wechselperiode dieser Saison einen Drei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Über die Höhe der Ablösesumme für den 28-Jährigen, der am Main noch einen Vertrag bis Saisonende hatte, haben beide Vereine keine Angabe gemacht.

Umso mehr freut sich der Trainer über die Verstärkung. "Simon Falette ist ein erfahrener Spieler, der seine Qualitäten schon über längere Zeit nachgewiesen hat. Mit seinen Fähigkeiten und seinem Charakter fügt er sich super ein in unser Gesamtpuzzle."

"Muss mich schnell integrieren"

Und auch Falette selbst hat hohe Ansprüche an sich: "Wir spielen in der 2. Liga, aber wir haben eine Mannschaft für die Bundesliga. Die Bedingungen hier sind sehr gut für eine Super-Saison. Meine Aufgabe ist klar: Ich muss direkt voll da sein und mich schnell integrieren."

Falette war im Sommer 2017 vom FC Metz nach Frankfurt gewechselt, war dort zunächst Stammkraft, kam in der Folgesaison unter Adi Hütter aber nicht mehr zum Zuge und wurde im Januar an Fenerbahce Istanbul verliehen. Der türkische Topklub zog die vereinbarte Kaufoption nicht, sodass der guineische Nationalspieler (Marktwert laut transfermarkt.de: 1,8 Millionen Euro) zur Eintracht zurückkehrte.

Er bekommt die Rückennummer 5

Geboren in Le Mans wurde Falette beim FC Lorient ausgebildet, feierte dort auch sein Profidebüt. Über Stationen in Laval und Brest landete er in Metz, wo er mit starken Leistungen die Eintracht auf sich aufmerksam machte. Sein Debüt in der Nationalmannschaft Guineas gab Falette am 18. November 2018 beim 1:1 gegen die Elfenbeinküste.