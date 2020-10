"Über weite Strecken ordentlich": Simon Falette gibt 96-Debüt mit Licht und Schatten

Die Roten in Noten: So waren die Spieler von Hannover 96 beim SC Paderborn in Form

Das hat dann in der ersten Hälfte überhaupt nicht geklappt, was allerdings nicht nur an Falette lag, wie Kapitän Dominik Kaiser zugab. „Die Abstände waren zu groß, da ist es schwierig, in die Zweikämpfe zu kommen. Gegen den Ball waren wir einfach zu passiv.“ Das gilt für die komplette Mannschaft. Falette kommt in der Fehlerkette vor dem 0:1 aber auch ins Spiel. Bei dem Schuss von Johannes Dörfler steht er in der Tiefe des Raumes, wie auch Genki Haraguchi hätte er zupacken und Niklas Hult helfen können.

Falette in der Luft sehr präsent

Auf der Negativseite steht auch die Szene aus der 51. Minute. Da verlor Falette das direkte Duell mit Dennis Srbeny. Obwohl der 96-Verteidiger auf der Innenseite besser zum Tor stand, lief ihm der Paderborner Stürmer außen davon - und kam aus wenigen Metern zum Schuss. Torwart Michael Esser konnte den Ball gerade noch abwehren.

Positiv: Falette verhinderte das 0:2, holte den Kopfball von Dennis Jastrzembski noch von der Torlinie (87.). Auch zuvor hatte er mehrere Kopfballduelle gewonnen. In der Luft hat er eine Präsenz, wirkt dabei auch körperlich stabiler. Sein Aufbauspiel war ordentlich, aber das kann noch besser werden, nicht jeder Ball kam an.

Viererkette ohne oder Dreierkette mit Franke

Dass die Abstimmung mit Timo Hübers nicht optimal war, musste Kocak hinnehmen. Dazu braucht es mehr Trainingseinheiten und auch Einsätze, um die Partner in der Abwehrzentrale aufeinander einzuspielen. Es deutet sich aber an, dass Hannover 96 künftig defensiv stabiler stehen kann.

Klar geworden ist jedenfalls: Kocak plant mit Hübers und Falette in der Innenverteidigung. Der herausgedrängte Franke kam nur noch zu einem Kurzeinsatz. Er wird jetzt in der Hierarchie zu Innenverteidiger Nummer drei herabgestuft. Sollte Kocak aber wieder mal mit einer Dreierkette spielen, ist Franke wieder dabei.